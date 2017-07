A prefeitura realizou um trabalho de "limpeza" na rua Belém, no bairro Sinhá Sabóia, mas deixou um amontoado de entulho e lixo na via pública, que está causando bastante transtorno aos moradores da rua e aos transeuntes.





Ressalta-se que o lixo está no local há mais de uma semana. Os moradores solicitam com urgência a retirada do entulho e do lixo do local.





Confira o vídeo:





Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter