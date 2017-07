VÍDEO: PROMOTOR DE JUSTIÇA BÊBADO É PARADO PELA PM, PORÉM ELE AMEAÇA E AINDA DÁ UMA GRAVATA EM UM POLICIAL

Na manhã do último sábado (01), a Polícia Militar registrou um Boletim de Ocorrência contra um promotor de Justiça por abuso de autoridade, desacato, lesão corporal e ameaça em Terra Nova do Norte (649 km de Cuiabá). De acordo com a PM, o promotor de Justiça substituto identificado como Fábio Camilo da Silva, lotado em Guarantã do Norte – MT, foi parado pelos militares em frente a um posto de combustível localizado na BR-163. A PM teria sido acionada após uma pessoa ter passado pelo local e ter visto o carro do promotor parado com dois ocupantes discutindo. Conforme o vídeo registrado por um militar, o promotor visivelmente embriagado aparece nas imagens discutindo e ameaçando o policial de morte. Ainda segundo o B.O., o promotor deu uma gravata no soldado que lhe abordou e disse que iria matar o militar com a própria arma dele. Em seu veículo ainda foi encontrado garrafas de cerveja vazias e uma de uísque. Segundo informações, Fábio Camilo não foi preso porque tem prerrogativa de função, ou seja, ele só poderia ser preso em flagrante por crimes inafiançáveis como racismo, terrorismo, tortura, tráfico e crimes considerados hediondos. O Ministério Público do Estado disse em nota que repudia o fato ocorrido e que está tomando as providências para apurar a conduta do servidor público que poderá ser exonerado do cargo.

