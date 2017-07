VIOLÊNCIA: "CHUVA" DE BALAS DEIXA DOIS JOVENS MORTOS EM SANTA QUITÉRIA/CE

Um tiroteio nas proximidades da quadra de esportes assustou os moradores do bairro Piracicaba, em Santa Quitéria, na noite desta segunda (03).





Elementos armados chegaram no local e efetuaram, pelo menos, dez disparos, tendo atingido dois jovens, identificados como Hugo Farias, que veio a óbito no local e Jonhatan Paiva, que foi socorrido para o Hospital, porém, veio a óbito quando estava a caminho de Sobral.





Os corpos foram encaminhados para IML. A Polícia Militar esteve no local e já iniciou as diligências e as investigações ficarão a cargo da Polícia Civil.