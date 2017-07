VIOLÊNCIA DESENFREADA: Câmera de segurança grava execução de homem em Maracanaú

Um homem foi executado na tarde desta quarta-feira, 19, no município de Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza. O homicídio foi gravado por uma câmera de segurança da rua onde se deu a ocorrência, às 12h25min. As imagens mostram um ciclista sendo abordado por outros dois homens que saem de um veículo de cor cinza.





O ciclista deixa a bicicleta na rua ao perceber a abordagem e corre. Os dois criminosos seguem atirando. No vídeo, é possível ver o desespero da vítima, que chega a cair na calçada. Um dos atiradores estava de boné. Durante a ação, é possível ver pedestres que correm ao perceber os disparos.





O coronel Océlio Alves, comandante da área do Maracanaú, confirmou a ocorrência. Segundo o oficial, as Polícias Civil e Militar seguem em diligência para encontrar os autores do homicídio. A investigação é comandada pela Delegacia Metropolitana de Maracanaú. Océlio Alves disse que teve acesso ao vídeo divulgado nas redes sociais que mostra toda a ação criminosa.









O POVO Online contatou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) que afirmou, por meio da assessoria de imprensa, não conhecer o caso. A pasta informou que houve uma ocorrência de homicídio similar no mesmo município, mas que não era possível passar informações porque não se tratava do mesmo caso.





