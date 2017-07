VIOLÊNCIA DESENFREADA: Número de homicídios cresce 217,7% em Fortaleza e 91,1% no Ceará

O registro é superior a todo o Estado, que teve aumento de 91,1%.

O número de mortes na capital cearense subiu 217,7% em junho, em comparação com o mesmo período no ano anterior. O número é superior ao Estado, que registrou aumento de 91,1%. Os dados foram apresentados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), nesta sexta-feira (7).





Foram 197 homícidios em Fortaleza. No mesmo período no ano passado foram registrados 62 Crimes Violentos Letais (CVL). Nenhuma região cearense teve redução nos crimes. Na Região Metropolitana o aumento foi de 132,7%, subindo de 52 para 121 crimes. No Interior Norte os crimes subiram de 62 para 79, um aumento de 27,4%. O menor registro foi no Interior Sul, onde os homícidios subiram de 72 para 77, um acréscimo de 6,9%.





Em todo o Estado, o aumento foi de 91,1%. Foram 248 crimes em junho do ano passado e 474, no mesmo período em 2017.





No acumulado do ano, a capital registrou aumento de 77,4% entre janeiro e junho. O número é superior ao Estado, que teve aumento de 31,9%.