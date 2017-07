Violência no fim de semana deixa 57 mortos em assassinatos e acidentes de trânsito

Cinquenta e sete pessoas tiveram morte violenta no Ceará durante o último fim de semana. O balanço é ainda parcial, mas aponta que entre a última sexta-feira (7) e a noite do domingo (9), foram registrados no estado, 45 homicídios e mais 12 mortes em acidentes de trânsito. A maioria dos óbitos ocorreu no Interior Norte, com 19 casos (13 assassinatos e seis mortes em acidentes).





Em seguida, aparece a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), com 15 casos de homicídios. Em terceiro, a Capital cearense. Fortaleza registrou 12 assassinatos e uma morte por atropelamento na Avenida Washington Soares. Por último, o Interior Sul teve 10 mortes violentas, com cinco crimes de morte e igual número de acidentes fatais.





Locais de crimes





Em Fortaleza, 12 pessoas foram assassinadas entre sexta-feira e domingo, nos seguintes bairros: Álvaro Weyne, Parque Dois Irmãos, Barroso, Bom Jardim, Ancuri, Barra do Ceará, Planalto Ayrton Senna, Serrinha, Carlito Pamplona, Passaré, Vicente Pinzón e Tancredo Neves.





Na Região Metropolitana de Fortaleza, foram 15 assassinatos nos seguintes Municípios: Maracanaú (4), Caucaia (3), Pacajus (2), Cascavel (2), Eusébio (2), Aquiraz e Chorozinho.





Interior





No Interior Norte, 13 pessoas foram assassinadas nos seguintes Municípios: Sobral (2), Ocara (2), Redenção (2), Santa Quitéria, Bela Cruz, Barreira, Boa Viagem, Santana do Acaraú, Viçosa do Ceará e Camocim.





No Interior Sul, ocorreram cinco assassinatos em: Tabuleiro do Norte, Juazeiro do Norte, Iguatu e Mombaça (duplo homicídio).





Acidentes com mortes





Doze pessoas morreram em consequência de acidentes de trânsito nos seguintes Municípios: Massapê (dois mortos numa colisão na CE-362), Tianguá (dois mortos na BR-222), Jaguaretama (dois mortos na CE-153), Cruz, Araripe, Quiterianópolis, Crato, Icó e Fortaleza (avenida Washington Soares). Dos 12 óbitos, seis foram de pessoas que trafegavam em motocicletas.





VEJA OS NÚMEROS DA VIOLÊNCIA NO FIM DE SEMANA:





Homicídios:





Capital ......................................... 12





RMF ............................................. 15





Interior Norte .............................. 13





Interior Sul ................................... 05





TOTAL .......................................... 45













Acidentes fatais no trânsito





Capital ......................................... 01





RMF ............................................. –





Interior Norte ............................... 06





Interior Sul ................................... 05





TOTAL .......................................... 12