VIOLÊNCIA: Policial militar sofre atentado em uma lanchonete na cidade de Pacajus; vídeo

Um policial militar foi ferido a tiros em uma tentativa de execução sumária na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O crime ocorreu na noite desta quarta-feira (26), no momento em que o PM se encontrava em uma lanchonete, localizada no Centro da cidade de Pacajus (a 49Km da Capital).





O soldado Rafael foi atacado por, pelo menos, dois bandidos. O crime foi filmado pelas câmeras da Lanchonete O Ferreira, situada na Rua Guarani, bem próximo da sede das Prefeitura Municipal, e mostra quando um dos criminosos entra no local já com uma arma em punho e se dirige ao policial que está sentado à espera do lanche. O militar estava de folga e à paisana, mas logo é reconhecido pelo criminoso que dispara um tiro à queima-roupa.





O tiro atinge o PM no ombro. Surpreendido, o militar rapidamente saca sua pistola e segue e em direção aos criminosos. No momento do crime havia outros clientes no local, inclusive uma mulher idosa. Os momentos são de desesperos e todos saem correndo tentando se abrigar dos tiros disparados dentro da pizzaria.





O policial militar foi medicado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pacajus e em seguida liberado. Durante todo o restante da noite e na madrugada desta quinta-feira, a Polícia Militar realizou diligências no Município, na tentativa de encontrar os criminosos.





Mortes





Também na noite passada, dois homicídios foram registrados em Pacajus. Por volta de 22h40, uma jovem identificada como Evilene Otaviano, 22 anos, foi morta, a tiros, na comunidade Mangabeira. Ela recebeu vários tiros e ainda chegou a ser socorrida para a UPA, onde faleceu.





Logo depois, por volta de 23h50, um homem foi baleado no bairro Croatá II, e morreu também quando era atendido pela equipe médica de plantão na UPA de Pacajus.

Fonte: Blog do Jornalista Fernando Ribeiro