VIOLÊNCIA: Sargento da PM é atingido durante abordagem a assaltante

Um sargento da Polícia Militar foi atingido com um tiro de raspão, nesta quinta-feira (13), durante uma abordagem a dois irmãos, suspeitos de cometer diversos assaltos no bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza.





De acordo com testemunhas, os irmãos realizavam assaltos desde a manhã. A Polícia Militar foi acionada, realizou diligências e encontrou a dupla, em um carro modelo Fiesta, cor vermelha. Os policiais encontraram os suspeitos e deram ordem de parada, mas os suspeitos não obedeceram e dispararam contra a viatura.





Houve troca de tiros e o sargento, que teve sua identidade preservada, foi atingido com um disparo de raspão na testa. Um dos policiais atingiu o pneu do carro em que a dupla estava e conseguiu render os suspeitos, que também foram baleados.





Foi preso Giovani da Silva (18) e apreendido seu irmão, um adolescente de 16 anos. Com eles foi encontrada uma pistola calibre ponto 40. Não se sabe se o carro usado é roubado. Os dois foram encaminhados ao Instituto Dr. José Frota (IJF), gravemente feridos.





De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, "o profissional de segurança foi socorrido consciente e sem risco de morte para uma unidade de saúde. Os dois suspeitos também foram lesionados e encaminhados para um hospital, onde receberam atendimento médico. Em seguida, foram conduzidos para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Com eles, foi apreendida, ainda, uma arma de fogo que havia sido utilizada no delito".





