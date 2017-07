VIOLÊNCIA SEM CONTROLE: DOIS SÃO BALEADOS EM TIROTEIO NA PRAIA DE IRACEMA

Duas pessoas foram atingidas durante um tiroteio neste sábado (29), na Praia de Iracema. Uma das vítimas não resistiu aos disparos e faleceu.

De acordo com o Batalhão de Policiamento Turistico (BPTur), um suspeito efetuou disparos contra Francisco Wildson Silva. O atirador foi identificado apenas como Jefferson, 18 anos, que ainda tentou afastar os policiais militares, mas a arma não funcionou.





Francisco foi atingido no tórax e no pescoço. Sua namorada, identificada como Fabíola, foi baleada e socorrida, sendo encaminhada ao Frotinha da Parangaba.





O suspeito foi preso em flagrante com uma arma e encaminhado ao 2º Distrito Policial, na Aldeota. Jefferson já tem antecedentes criminais. As causas do crime ainda não foram esclarecidas, mas se acredita que foi acerto de contas.





Durante o tiroteio, houve correria na praia. O espaço é frequentado por jovens no fim de semana e conhecido como “Praia dos Crush”, termo em inglês usado para se designar uma paixão, um flerte.





