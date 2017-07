VIOLÊNCIA SEM FIM: Cinco homens armados assaltam dois estabelecimentos no centro de Santana do Acaraú

Cinco homens armados com revólver assaltaram por volta das 15h30min desta sexta-feira (14), dois estabelecimentos no centro de Santana do Acaraú. Os homens chegaram em duas motocicletas e renderam os funcionários de um correspondente bancário do Bradesco que funciona ao lado de uma loja de Material de Construção e de uma loja de roupas. Segundo declaração de testemunhas os três homens, sendo dois jovens e um mais adulto, renderam a funcionária da loja de roupas na calçada e anunciaram o assalto, entraram no estabelecimento e levaram roupas e dois celulares da vítima, efetuaram um disparo dentro da loja e ameaçaram atirar na cabeça da funcionária e disseram que se as imagens fossem divulgadas ela seria morta.





Já no correspondente bancário um dos ladrões entra primeiro e anuncia o assalto. Segundo testemunhas uma senhora passa na calçada e ao perceber a ação dos criminosos sai correndo, em seguida o outro assaltante, aparentando ter mais de 50 anos entra no local e renderam dois clientes, de um deles foi roubado o valor de R$ 1.000,00 que seria utilizado em um depósito, o valor levado do caixa não foi informado.





A Polícia Militar composta pelo Sargento Eugênio, Soldados Jackson e Hatimones, foi acionada e empreendeu busca aos ladrões, que fugiram com destino a ponte sobre o rio Acaraú. Ao perceberem que estavam sendo perseguidos, os homens abandonaram as motocicletas na ponte sobre o Rio do Meio e fugiram no mato, a PM não conseguiu localizá-los.

Os veículos estão com registro de roubo, uma motocicleta Honda CG 150 Titan ESD Preta Placa OIA 1455 da cidade de Sobral e uma Honda NXR 160 Bros ESDD Branca, Placa PNI 1560 de Viçosa do Ceará foram recolhidas ao pátio da delegacia da Policia Civil de Santana do Acaraú. A Polícia Civil deve abrir inquérito para apurar os roubos.