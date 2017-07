VIOLÊNCIA SEM FIM: Jovem é assassinado no subúrbio de Santana do Acaraú

Um jovem foi assassinado com duas facadas no peito esquerdo ao meio dia desta sábado (8) em um bar, no bairro Alto da Boa Vista (Pedregal II), subúrbio de Santana do Acaraú. Segundo declaração de um dos moradores, Francisco Tiago de Lira, 27 anos, estava no estabelecimento com colegas e teve início uma discussão com um deles. Houve uma pausa entre ambos e alguns instantes depois reiniciaram o conflito, a vítima foi atingida com duas perfurações a faca no lado esquerdo do peito esquerdo. Não houve tempo de ser sorrido e veio a óbito no local.





A PM compareceu ao bar e recolheu o corpo ao hospital Municipal Dr. José Arcanjo Neto, onde aguarda o rabecão para conduzir o cadáver ao IML de Sobral. A Polícia Civil deve apurar o crime.





Outro crime – No último dia 2 de julho João Pedro dos Santos Alves (Mandala), 21 anos, foi alvejado com tiros e veio a óbito no local. O crime aconteceu no mesmo bairro. João Pedro era envolvido com drogas.