VIOLÊNCIA SEM FIM: Mãe é baleada ao proteger bebê após marido ser executado em Fortaleza

O jovem Roberto Iago da Costa, 23, foi executado na noite de sábado (8), no cruzamento entres as avenidas Pasteur e Francisco Sá, em frente à Praça Antônio Alves, no bairro Vila Ellery, em Fortaleza. Ele estava com a família - sua esposa e duas crianças - em um Celta branco que foi alvejado com cerca de dez tiros.





A esposa Deliane da Silva (24) também foi atingida com duas balas, sendo uma no braço e outro no tórax, mas passa bem após ser levada ao Frotinha da Parangaba. Durante o crime, a intenção da mãe foi proteger o filho de seis meses que estava em seus braços. Já a outra criança tem cerca de três anos e estava no banco de trás do automóvel e teve lesões leves.





Ao ser atingido pelo tiros, o carro que teve marcas de balas dos dois lados colidiu na entrada de um posto no cruzamento das avenidas. Pelo menos dois suspeitos estão sendo procurados pela polícia e seriam responsáveis pelo crime. Um conduzia um Uno prata e o outro teria atirado contra o carro e ambos se evadiram do local.





Crime de receptação





Os disparos teriam sido efetuados de uma pistola ponto 40. Ainda não se sabe a motivação do crime, mas a vítima respondia pelo artigo 180, que é de receptação.





Segundo informações da Polícia Militar, o Celta não estava em propriedade de Da Costa que pretendia comprar o automóvel encaminhado ao prédio do Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Pelo menos uma das balas teria atravessado o carro.





A investigação segue integrada pelas polícias Militar e Civil e Perícia Forense do Estado do Ceará até chegar aos autores do crime.













Com informações da TV Diário,Via Diário do Nordeste