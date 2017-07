Virada Cultural | Intervenções no trânsito iniciam a partir das 18h desta segunda-feira (03/07)

Motoristas e moradores da avenida Dr. Guarany devem ficar atentos para as intervenções no trânsito que ocorrerão na Boulevard do Arco a partir das 18h desta segunda-feira (03/07). Inicialmente, será fechada para tráfego geral e na terça-feira (04/07), a partir das 15h, o bloqueio se estenderá para as ruas perpendiculares, tais como a Dr. Figueiredo Rodrigues, Paulo Aragão, Dona Maria Tomásia, Cel. Mont’Alverne e Dr. Monte. O trânsito voltará a ser liberado nos trechos citados a partir das 5h da quarta-feira (05/07).





Já nos palcos do Residencial Nova Caiçara/ Cohab III e Sumaré, as intervenções acontecerão a partir das 15h de terça-feira (04/07). No palco Nova Caiçara/Cohab III o trânsito será desviado no trecho da Av. John Sanford, da Estação do VLT, para a Av. Cachoeiro.; e no Sumaré a interdição será na Rua Tubiba.





Além do plantão normal dos agentes de trânsito, em parceria com a Guarda Municipal, haverá ainda quatro agentes em cada palco da virada, reforçando a organização do trânsito nos trechos que serão interditados.





Confira as intervenções (clique nas imagens para ampliá-las):