Virou rotina: Ceará é palco de nova chacina, agora com 4 mortos em Paraipaba

Mais uma chacina é registrada no Ceará. Dessa vez, foram quatro homens assassinados a tiros na Rua Francisco Batista Azevedo, no Bairro Gurita, na cidade de Paraipaba, distante 100 quilômetros de Fortaleza, na última quarta-feira (20).





Os homens ainda não foram identificados, mas o que se sabe é que todos receberam tiros na cabeça. Três pessoas morreram no local. A quarta vítima ainda foi atendida no hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.





A Polícia não falou sobre a motivação do crime e também não identificou os criminosos. O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil. Até o momento ninguém foi preso e as vítimas não tiveram seus nomes divulgados.









Chacina em Aquiraz





No último dia 3 de junho, uma chacina foi registrada no município de Aquiraz. Cerca de 10 homens encapuzados derrubaram o portão da casa com dois veículos e executaram seis pessoas com tiros de pistola, deixando pelo menos três feridos. A casa, localizada na Rua Búzios, havia sido alugada por três dias.





Segundo a Divisão de Homicídios da Polícia Civil, a festa marcava a comemoração pela libertação de um integrante de facção criminosa. A Polícia Civil investiga a autoria do crime.





Menos de 15 dias depois de chacina em Aquiraz, o último dia 12 de junho, também registrou mais cinco pessoas assassinadas de uma vez – sendo uma delas uma criança -, na Rua Baturité, no Bairro Mangueiral, em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza.





Fonte: Tribuna do Ceará