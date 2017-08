A BANDIDAGEM "PINTA E BORDA" NO MUNICÍPIO DE SOBRAL! MAIS UMA MOTO FOI ROUBADA

Mais uma motocicleta foi tomada de assalto no município de Sobral! O roubo aconteceu na manhã desta quinta-feira (24), por volta das 6h, na entrada do distrito de Jordão.





As vítimas estavam em uma motocicleta Honda Fan preta de placa NQY-4330, quando foram abordadas por dois bandidos armados que ocupavam outra motocicleta. Os assaltantes anunciaram o assalto, tomando as alianças, os celulares e a motocicleta do casal.





As vítimas estavam se deslocando para o trabalho na empresa Grendene.





Quem souber informações sobre o paradeiro do veículo, ligar para o telefone da Polícia (190). O sigilo das informações é garantido.