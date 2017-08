ACADÊMICOS DO UNINTA E DA UFC PROMOVERÃO "SETEMBRO AMARELO"

Em setembro, acadêmicos dos cursos de Medicina e Psicologia do Centro Universitário INTA - UNINTA e da Universidade Federal do Ceará (UFC), irão promover junto ao curso de Jornalismo medidas de prevenção ao suicídio em Sobral. A ação conta ainda com o auxílio do Residência de Psiquiatria, do Núcleo de Saúde Mental do Estado (NUSAM) e da Rede de Atenção Integral a Saúde Mental (RAISM), além da Secretaria da Educação. Em breve será divulgada a programação completa!





#SetembroAmarelo #NaoAoSuicidio