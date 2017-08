ACIDENTE NA BR 222 EM TIANGUÁ DEIXA DUAS PESSOA FERIDAS

No dia de hoje, 17/08/2017 por volta das 11 horas houve um acidente na BR 222, em frente à CEASA. Segundo informações de populares, um veículo GM Classic tentou atravessar a Rodovia saindo de um posto de combustível, mas não teve o cuidado necessário, pois uma motocicleta que seguia no sentido Piauí não conseguiu desviar e colidiu na lateral do Classic.





A motocicleta tinha dois ocupantes - um casal - que foram socorridos para Hospital de Tianguá com lesões graves. O condutor do carro não ficou no local e não foi identificado até o momento. A equipe do DEMUTRAN esteve no local juntamente com a Polícia Rodoviária Federal realizando procedimentos legais .