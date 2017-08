Agentes Penitenciários apreendem materiais ilícitos na Cadeia Pública de Cruz

Agentes Penitenciários do Grupo de Operações Regionais - GORE, realizaram nesta sexta-feira, 25, às 15:30 horas, uma vistoria nas dependências da Cadeia Pública de Cruz com objetivo de evitar fugas e crimes que possam partir do sistema prisional.





Um vasto material foi apreendido, entre eles celulares, facas, tesouras, drogas e outros objetos ilícitos. Já é rotina os agentes penitenciários realizam o trabalho de vistoria nas unidades, o qual será fortalecido com novos investimentos e com o concurso público que está em andamento.





Fonte: O Acaraú