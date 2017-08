DUPLO HOMICÍDIO A BALA´É REGISTRADO NO BAIRRO TAMARINDO - VÍDEO

Os homicídios aconteceram na manhã desta quarta-feira (23), por volta das 12h, no bairro Tamarindo.





As vítima foram identificadas por Valdiney, vulgo "Jumentinho", que foi executado no local com vários tiros na cabeça. A outra vítima foi lesionada e socorrida para o hospital Santa Casa, mas não resistiu e veio a óbito. Ela foi identifica por Reginaldo do Nascimento Mesquita, 19 anos, natural de Sobral.

Reginaldo do Nascimento Mesquita





Quatro indivíduos estavam em duas motocicletas e efetuaram uma saraivada de balas nas vítimas e logo em seguida fugiram em rumo ignorado.





Mais detalhes em breve.