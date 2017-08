Agora vai se tornar lei: Guardas Municipais serão obrigados a cumprir escala na casa dos ex-prefeitos

Em respostas as críticas, a Prefeitura de Sobral deverá adotar a "olho por olho, dente por dente (Lei do Talião), e vai obrigar os Guardas Civis Municipais, a cumprir em breve na forma da lei escala de segurança pessoal do prefeito e ex-prefeitos, mediante a autorização do chefe do executivo. O Projeto de Lei que foi alterado na sessão de terça-feira da Câmara Municipal, diz que: São competências específicas das guardas municipais, "realizar a segurança pessoal de ex-prefeitos mesmo que estes estejam morando fora de Sobral.





O vereador Sargento Ailton até que tentou modificar o artigo, atribuindo a necessidade de proteção somente ao Prefeito da cidade, mas sua emenda ao projeto foi rejeitada. Agora, com a sanção do prefeito Ivo Gomes, não somente o seu irmão Cid Gomes, que foi denunciando a usar o serviço de forma irregular este tipo de serviço, será diretamente beneficiado como também os mais recentes ex-prefeitos; Aldenor Façanha, Leônidas Cristino, Veveu Arruda, Adaldécio Linhares, João Alberto, Os dois últimos no exercício de Presidente da Câmara ocuparam o cargo de prefeito.





A lei de talião, do latim lex talionis (lex: lei e talio, de talis: tal, idêntico), também dita pena de talião, consiste na rigorosa reciprocidade do crime e da pena — apropriadamente chamada retaliação. Esta lei é frequentemente expressa pela máxima olho por olho, dente por dente.