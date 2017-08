Anuário de Segurança Pública aponta o Ceará como estado mais violento - VÍDEO

Resultado foi denunciado por Eunício Oliveira, no plenário do Senado para apressar medidas para reforçar segurança pública.

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), denunciou, nesta terça-feira (15), o resultado do Anuário Brasileiro de Segurança Pública que coloca o Ceará como o estado brasileiro mais violento do país. O estudo traz uma variação na taxa de homicídio para cada cem mil habitantes, sendo o Ceará o líder do ranking ao registrar 126,39%. O índice nacional ficou é de 14,22% para cada cem mil habitantes.





“Lamentavelmente o campeão de homicídio no Brasil, é o meu querido Ceará. Com a taxa de homicídio de 126,39% (…) Eu gostaria muito que o meu Ceará fosse campeão de muitas coisas, mas não essa liderança de ser o estado brasileiro mais violento e que mais assassina seres humanos”.





Segundo o gráfico do Anuário, em um ano, o Ceará triplicou o índice de homicídios, saltando de 42,2% em 2015 para 126,39% no ano passado. Baseado nos dados, Eunício afirmou que o Congresso vai votar matérias que venham a reforçar a área de segurança pública nos estados, objetivando ações que influenciem diretamente na vida do cidadão. “Vamos compilar e analisar todos os projetos relacionados à segurança pública que sejam voltados ao cidadão”, garantiu.





Na semana passada, Eunício anunciou a criação de uma comissão especial a ser integrada por senadores e deputados para identificar e analisar todas as matérias voltadas à segurança pública. Durante reunião de líderes desta terça-feira, Eunício afirmou que já na semana que vem, o grupo vai buscar agilizar o tramite das propostas relacionados ao tema.



Fonte: Cearanews7