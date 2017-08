Após traição, mulher destrói BMW do marido com marreta; vídeo

Mesmo sendo blindado, a mulher conseguiu fazer um grande estrago no modelo 318 d de seu marido.

Tem gente que não aceita muito bem uma traição no relacionamento e acaba passando dos limites quando está de cabeça quente. Foi o caso de uma mulher que resolver destruir o BMW de seu marido com uma marreta de demolição. Mesmo o carro sendo blindado, a mulher fez um belo estrago.





"Eu ouvi uma gravação de você com essa garota. Eu com certeza reconheceria sua voz em qualquer lugar. Espero que tenha valido a pena", diz a mulher traída em um trecho do vídeo, que foi filmado na Inglaterra. Ela ainda revelada que é casada com ele há 10 anos, que o traidor vai demorar bastante tempo para ver seus filhos e entrará com pedido de divórcio.





Revoltada, a mulher ainda revela que durante toda sua vida nunca quebrou um copo, um prato ou nada similar, e que não pode confiar nele. "Quero ver você voltar para casa com esse carro", completa.





O modelo destruído pela mulher é um BMW Série 3, modelo 318 d, com um motor 2.0 litros de 143 cv de potência e 30,5 kgfm de torque. Na Europa, seu preço base é de 28 mil euros, o equivalente a R$ 103 mil.





Assista ao vídeo:

Fonte: R7