Após trote, equipe do Samu é atacada por criminosos

Criminosos roubaram celulares, rádio da ambulância e um instrumento cortante.

Três profissionais do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) foram assaltados na tarde desta quinta-feira (24), após chamado para atender uma vítima de Acidente Vascular Cerebral (AVC) em uma casa em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.





Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as vítimas receberam um pedido de socorro e, ao chegar no local do atendimento, foram surpreendidas por criminosos.





Os funcionários foram abordados três homens na esquina de uma rua sem saída, que apontaram o número como no fim da rua. Quando o condutor da ambulância seguiu, o trio realizou o assalto.





Os criminosos roubaram celulares, rádio da ambulância e um instrumento cortante utilizado pela equipe para o trabalho. Segundo o condutor da ambulância, Giovani da Silva Braga, houve trote na ação.





A SSPDS informou que uma viatura da Polícia Militar foi deslocada para atender a ocorrência, no entanto, ao chegar no local, as vítimas já haviam se retirado. A pasta esclareceu que foram realizadas diligências pela região no intuito de prender os suspeitos, mas nenhum deles foi capturado.





Fonte: Cnews