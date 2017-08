ASSALTANTE PRATICA ASSALTO E QUASE É LINCHADO PELA POPULAÇÃO

Na noite desta segunda-feira (14), por volta das 20h, um individuo armado com uma faca assaltou e lesionou uma jovem no bairro Campo dos Velhos. O assaltante fugiu, mas a população fez a perseguição e conseguiu capturá-lo no Parque da Cidade. O ladrão apanhou bastante dos populares, quase foi morto. Uma equipe do SAMU foi acionada para socorrer o acusado ao hospital Santa Casa.





A Polícia Militar foi acionada e compareceu no local para conduzir o acusado e a vítima para a Delegacia.



O meliante foi identificado Adam Bruno, morador do bairro Santa Casa, na Rua Pintor Lemos.





Logo após receber alta médica, o criminoso será encaminhado à Delegacia 24 horas para a lavratura dos procedimentos legais.



A jovem foi lesionada, mas passa bem.