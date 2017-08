Avião carregado com cocaína é apreendido pela Polícia Militar em Camocim

O piloto da aeronave e a namorada dele foram presos em flagrante.

Um avião carregado com cocaína foi apreendido em operação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Federal (PF), no município de Camocim (a cerca de 355 km de distância de Fortaleza). O piloto e a sua namorada foram presos em flagrante.

Segundo o comandante de Policiamento do Interior Norte (CPI Norte), coronel Julio Aquino, a suspeita é de que a aeronave fizesse parte da "rota do tráfico internacional de drogas" e tivesse decolado do Estado de Mato Grosso, tendo parado no município cearense para reabastecer. A Polícia Militar chegou ao avião após trocar informações com a PF.





O avião estava com 26 tabletes de cocaína, sendo cada um com cerca de 1 kg, quando os policiais realizaram a abordagem. Entretanto, o coronel Aquino acredita que a aeronave tenha decolado com mais droga, mas já havia realizado a entrega da maior parte. "Um avião desses não decola só com 26 tabletes de droga", afirmou.





O piloto do avião estava acompanhado da namorada e do filho do casal, uma criança. O homem e a mulher foram presos em flagrante e devem ser conduzidos até a sede da PF, em Fortaleza, ainda na noite deste sábado (19). A aeronave deve ser transportada somente na manhã deste domingo (20).





Terceiro avião apreendido em três anos





Essa é a terceira aeronave apreendida com droga, em território cearense, em três anos. A primeira apreensão se deu em abril de 2015, quando um avião foi encontrado pela Polícia com 400 kg de cocaína. Cinco suspeitos foram presos.





Um mês depois, em maio de 2015, a PF apreendeu outro avião, com 300 kg de cocaína, em Pedra Branca. Quatro suspeitos foram presos.