BANDIDOS EXPLODEM AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL EM LAVRAS DA MANGABEIRA/CE

Uma quadrilha formada por cerca de 15 homens, fortemente armados, atacou, na madrugada desta terça-feira (29) mais uma cidade do Interior cearense. O alvo desta vez foi o Município de Lavras da Mangabeira (a 434Km de Fortaleza). O bando usou dinamite para explodir a agência do Banco do Brasil, que ficou completamente destruído.





O crime ocorreu nas primeiras horas da madrugada, quando o bando invadiu a cidade utilizando, ao menos, quatro automóveis e algumas motocicletas. Os criminosos estavam armados com fuzis e pistolas, segundo relato de moradores às autoridades.





O ataque a agência o foi rápido e destruir. A carga de explosivos detonada no local causou a completa destruição da agência. A Polícia não informou se a quadrilha conseguiu levar o dinheiro, porém, os estragos foram grandes.





Na fuga da quadrilha, um dos veículos usados pelos ladrões foi incendiado na entrada da cidade para dificultar a passagem das viaturas policiais. A princípio, a Polícia não relatou sobre feridos ou mortos no ataque. Policiais militares de cidades vizinhas a Lavras da Mangabeira, como Cedro, Várzea Alegre, Ipaumirim e Baixio estão de alerta na região para auxiliar na operação de caça aos criminosos.





Policiais do Comando Tático Rural (Cotar), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) também foram acionados para o Município de Lavras da Mangabeira para dar apoio aos destacamentos da região. Contudo, até o momento não há registros de prisão.





Outro





Este foi o segundo ataque a banco no Ceará em apenas quatro dias. Na última sexta-feira (25), uma quadrilha fortemente armada assaltou a agência do Banco do Brasil da cidade de São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza (a 55Km da Capital) e fez reféns na hora da fuga.





Os bandidos fugiram em direção a Caucaia e conseguiram furar o cerco policial.





