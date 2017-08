Barcelona confirma saída de Neymar

Fim da novela: a mídia espanhola destaca, na manhã desta quarta-feira, que Neymar avisou colegas e membros da equipe técnica do Barcelona que vai deixar o clube. Com o anúncio, o técnico dos catalães, Ernesto Valverde, liberou o brasileiro do treino. A informação é do jornal Extra.





Mais tarde, o clube confirmou, em comunicado oficial, que Neymar vai deixar o Barcelona e que “se despediu dos companheiros” nesta quarta-feira.





“Neymar comunicou no vestiário sua saída do clube. Despediu-se dos companheiros. O treinador deu a permissão para (ele) não treinar e resolver seu futuro”, lê-se na mensagem.





O plantel voltava de uma folga de três dias depois da pré-temporada nos Estados Unidos, e a expectativa girava em torno da participação do atacante no treino.