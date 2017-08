BEBÊ ESTÁ EM ESTADO GRAVE AO SER ATACADO POR CÃO PITBULL E AVÔ DIZ TER MATADO O CACHORRO PARA SALVAR O NETO

Ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, na manhã desta sexta-feira (18), no Jardim Alvorada, em Maringá, no norte do Paraná. Criança está em estado gravíssimo.





Um bebê de 11 meses foi mordido por um cachorro da raça pitbull, nesta sexta-feira (18), em Maringá, no norte do Paraná, segundo o Corpo de Bombeiros.





A ocorrência foi atendida por volta das 10h30, no Jardim Alvorada. De acordo com os bombeiros, o menino sofreu fratura no crânio e outros ferimentos, e foi encaminhado para o Hospital Santa Rita.

Segundo a família, a criança estava na casa dos avós, brincando com a avó e o animal na sala da casa quando ocorreu o ataque. Para conseguir salvar o bebê, o avô teve que sacrificar o animal, informou a família.





O hospital confirmou que a criança está em estado gravíssimo em razão da perda de massa encefálica. O bebê passou por cirurgia na tarde desta sexta-feira e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), segundo o hospital. A criança completa um ano de idade no dia 2 de setembro.





Fonte: G1

Foto ilustrativa