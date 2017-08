Beneficiários de programas sociais podem solicitar kit gratuito de TV digital; vídeo

O sinal analógico de televisão vai ser desligado em Fortaleza e em outras 23 cidades cearenses.

No dia 27 de setembro, o sinal analógico de televisão vai ser desligado em Fortaleza e em outras 23 cidades cearenses. Quem tem TV antiga precisa do kit conversor para o sinal digital. Beneficiários de programas sociais podem solicitar o kit gratuito.





Todos os cearenses inscritos nos programas sociais do Governo Federal, como “Minha Casa, Minha Vida”e “Bolsa Família”, podem solicitar o kit digital com antena, conversor e controle remoto gratuito.





Além de ligar para o número 147 ou entrar no site sejadigital.com.br, o interessado também pode procurar a sede da Habitafor, no Bairro de Fátima, para agendar o dia e a hora da entrega do equipamento. Basta levar o número de inscrição social e o CPF.





O balcão de agendamento fica na Habitafor até o dia 27 de setembro. A entrega do material será realizada no terminal de Messejana.





Veja todos os detalhes no vídeo do Jornal Jangadeiro, da TV Jangadeiro/SBT:

Fonte: Tribuna do Ceará