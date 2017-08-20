BOMBA: CONFIRA MAIS UMA DENÚNCIA DE FÁBIO SOBRAL!

Veja mais uma denúncia de Fábio Sobral .
Veja na íntegra:
"BOA TARDE SOBRAL!!!!
VAMOS ANALISAR AS DESPESAS DA NOSSA CÂMARA MUNICIPAL, TRAGO PARA OS SENHORES(A) ALGUNS VALORES QUE NOSSA CÂMARA PAGOU OU VAI PAGAR PQ QUEM SABE ELES PODEM PENSAR MELHOR E REVER ALGUMAS COISAS.
AQUI SEGUE A IMAGEM DE TRÊS PRODUTOS, CANETAS, E COPO DESCARTÁVEL DE 180ML E 50ML USADO NORMALMENTE PARA BEBER ÁGUA E CAFÉ RESPECTIVAMENTE, VEJAM SÓ OS VALORES GASTOS NAS COMPRAS DE AMBOS, NAS IMAGENS, TOTALIZANDO FORAM GASTOS NA COMPRAS DOS TRÊS QUASE 40 MIL REAIS!!!"
Clique nas imagens para ampliá-las:
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