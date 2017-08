A BRISANET PATROCINA O EVENTO MMA EM SOBRAL

O principal evento de MMA da região Norte do Ceará está de volta. É o Extreme Fighter, que realiza neste sábado (19), no ginásio poliesportivo de Sobral, sua 11ª edição. O card conta com 11 lutas. O destaque fica por conta do duelo que vale o cinturão dos pesos-penas (até 66kg) entre Gildazio Oliveira, atual campeão, e Bruno Tsunami, atleta da casa.





Nos pesos-moscas (até 57kg), Wellington Kakaroto defende o seu cinturão contra Lânio Colizeu. A luta principal da noite será entre Iramar Frota e Heder Araújo. O evento que tem como patrocinador oficial a Brisanet Telecomunicações inicia às 20 horas, terá ainda a presença VIP do ex-lutador Rodrigo Minotauro, atual embaixador do UFC no Brasil.





Confira o card completo do evento:





Guilherme Cadena X Roney Edler

Ana Nicoly X Sarah Araújo

Felipe Sousa X Ronaldo Capitão

Alexandre Teles X Felipe Gohan

Romário Silva X Ivan Alves

Elizeu Pires X Rafael Kamikazi

Wellton Jacaré X Abraão Amorim

Lanio Kolizeu X Wellington Kakaroto

Bruno Tsunami X Gildazio Oliveira

Marcelo Kuringa X Iranilto Pitbull

Iramar Frota X Heder Araújo