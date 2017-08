Câmara de Vereadores de Sobral firma convênio com a Faculdade Luciano feijão

O presidente da Câmara Municipal de Sobral, vereador Paulo Vasconcelos, fechou, nesta quarta-feira, 16, convênio com a Faculdade Luciano Feijão (FLF), que fortalecerá o Projeto Legislativo em Movimento, com ações já disponibilizadas na próxima edição, dia 30 de Agosto, no distrito de Taperuaba.





Paulo Vasconcelos destacou que a parceria é um grande incremento no projeto LEGISLATIVO EM MOVIMENTO, que além de levar vários serviços a população dos bairros e distrito de Sobral, promove a aproximação dos vereadores com a sociedade. Ressaltou ainda que é tendência criar parcerias com a iniciativa privada e a sociedade organizada, especialmente com instituições educacionais da seriedade e qualidade como é o caso da FLF. “Unindo o poder legislativo, instituições privada e a sociedade civil organizada poderemos dar um salto ainda maior na qualidade de vida de nossa população”, destacou o edil.





O Chancele, Luciano Feijão, disse estar entusiasmado com a parceria, pois permite a ampliação do acesso da população a vários serviços, além de uma aproximação dos acadêmicos de diversos cursos com a prática em meio às comunidades de Sobral.





Via Wilson Gomes