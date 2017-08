Camilo anuncia programa para erradicar pobreza infantil

O governador Camilo Santana (PT) anunciou, nesta terça (29), durante bate-papo no Facebook, que vai encaminhar ainda esta semana para a Assembleia Legislativa, um Projeto de Lei que cria um programa de erradicação da pobreza infantil no Ceará.





“Precisamos cuidar, acolher nossas crianças, que muitas vezes não têm condições de se alimentar direito, de viver direito”, disse.





O chefe do Executivo lembrou, também, que o Governo do Ceará já realiza programas com foco na qualidade de vida das crianças cearenses, como o Mais Infância Ceará, liderado pela primeira-dama Onélia Santana. O programa instala estruturas de lazer para crianças em praças já existentes e em bom estado de conservação nos municípios. Ao todo, 14 brinquedopraças já foram entregues. Até o fim do ano, 40 equipamentos estarão em funcionamento. Nesta semana, os municípios de Jucás e Araripe serão contemplados com a estrutura.





Em relação a perguntas sobre a segurança no Estado, o governador ressaltou que, no próximo mês de setembro, inicia a política de implantação de sedes fixas do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) nos municípios com 50 mil ou mais de habitantes. Caucaia e Maracanaú receberão as primeiras unidades, além do reforço na Capital, conforme Camilo Santana disse no bate-papo da última terça-feira (22).