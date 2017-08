Camilo libera R$25 milhões para TCE e desmoraliza por completo discurso de Heitor

Uma das teclas que Férrer mais batia para a extinção do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) era a economia que isso traria para o Estado.





O deputado federal Heitor Férrer (PSB) ficou desmoralizado com a decisão do governador Camilo Santana de abrir ao Tribunal de Contas do Estado crédito suplementar de mais de R$ 25 milhões.





Como o leitor do Ceará News 7 pode ver – e Férrer, se assim o quiser -, é que não houve corte nenhum, mas simplesmente transferência de um tribunal para o outro.