Caminhoneiro abre fogo contra policiais em Carambeí; veja o vídeo

Uma troca de tiros terminou com duas pessoas feridas, entre elas um policial militar, na tarde desta quarta-feira (02) em Carambeí, nos Campos Gerais. A situação aconteceu por volta das 18 horas no pátio de um posto de combustíveis, às margens da rodovia PR-151.





De acordo com as informações apuradas, dois policiais militares auxiliavam na apreensão de um caminhão com mandado de busca e apreensão quando foram surpreendidos pelo motorista que sacou uma arma e atirou várias vezes conta a equipe.





Os PMs revidaram e houve uma intensa troca de tiros. Um dos policiais levou um tiro no rosto e na mão; o outro foi atingido de raspão no colete. O atirador também ficou ferido. O homem foi baleado na perna.





Os feridos receberam atendimento médico no local e em seguida foram levados para um hospital do município. Nenhuma das vítimas corre risco de morte.





Segundo a PM, depois de medicado, o suspeito será levado para a delegacia da cidade para os procedimentos. Ele deverá ser indiciado por tentativa de homicídio, disparo de arma de fogo e resistência.

