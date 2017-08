Capturada quadrilha que manteve 27 alunos como reféns durante "arrastão" na escola municipal em Ocara

Menos De 24 após um “arrastão” praticado dentro de uma escola pública no Município de Ocara, na micro-região de Chorozinho (a 101Km de Fortaleza), a Polícia Militar conseguiu prender os autores do crime. A quadrilha espalhou terror entre os alunos e professores e conseguiu roubar celulares, carteiras, bolsas e até mochilas com livros dos estudantes.





O crime ocorreu na noite da última segunda-feira (28), por volta de 20h30, quando 27 alunos assistiam aula em uma escola municipal no Distrito de Serragem. Relatos das vítimas revelam que os ladrões agiram com muita violência. Um professor teve uma arma de fogo colocada na cabeça e os alunos foram ameaçados de morte, para não reagir.





Logo após a fuga dos ladrões, o caso foi comunicado à Polícia Militar. Desde então, policiais do Destacamento da PM de Serragem, pertencente à 2ª Companhia do 4º BPM (Canindé) iniciaram uma caçada aos criminosos. A patrulha, formada pelos sargentos Evérton e Elizeu, e soldado Marcrevio, recebeu informações de que a quadrilha estava refugiada n a localidade Varzantes, na zona rural de Ocara.





Reconhecidos





Imediatamente, os policiais partiram para aquela comunidade e receberam o apoio do Destacamento de Varzantes. A casa onde estavam os suspeitos foi cercada por volta de 15 horas. No local, três dos envolvidos no “arrastão” foram presos com armas e drogas. Faltavam mais dois. A PM continuou as diligências e conseguiu também prendê-los.





A quadrilha foi reconhecida pelos estudantes assaltados. O bando ainda estava de posse de alguns celulares roubados durante o ataque na escola. O bando foi encaminhado à Delegacia Metropolitana de Polícia Civil de Horizonte (DMH), onde acabou sendo autuada em flagrante. Um dos suspeitos tinham um mandado de prisão em aberto, por crime de assalto (roubo).