O incêndio aconteceu na manhã deste domingo (20), em uma residência localizada na Rua Madalena Sá, na Cohab 1, no bairro Sinhá Sabóia.





Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para o local da ocorrência e conseguiu debelar as chamas. Felizmente, ninguém fico feridos. As causas do sinistro são desconhecidas.

Sobral Veja mais sobre: noticias

Fonte: Sobral 24 horas