Casal é preso acusado de matar grávida porque vítima "fazia fofoca"

Um dos suspeitos confessou o crime. Patrícia da Conceição, de 23 anos, foi espancada com martelo e pau, enforcada e teve o corpo queimado.

Goiás - O borracheiro Weverson Batista de Aguiar, de 26 anos, e a mulher dele, a dona de casa Dejane Antunes Machado Pinheiro, de 40, foram presos em Aparecida de Goiânia (GO), na segunda-feira, acusados do assassinato de uma mulher grávida. A vítima é Patrícia da Conceição, de 23 anos, que estava com três meses de gestação. Aguiar confessou o crime, alegando que a vítima fazia fofocas da sua vida.





A gestante foi espancada com martelo e paus e enforcada com fios elétricos. Ela teve o corpo queimado e jogado na Região Metropolitana de Goiânia. O crime ocorreu em 2 de junho. O casal aguarda em celas separadas e isoladas porque correm risco de linchamento.





A ocultação do cadáver foi feita por três adolescentes, entre eles, dois filhos de Dejane. Os três responderão por ato infracional. O casal será indiciado por homicídio qualificado, aborto, ocultação de cadáver e corrupção de menores.





Fonte: O Dia