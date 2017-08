Ceará já registra 3.077 assassinatos em 2017, com 303 mortos em 20 dias de agosto

Somente em Fortaleza, 111 pessoas foram assassinadas entre os dias 1º e 20 de agosto, numa média de um crime à cada quatro horas e 20 minutos, ou 5,5 à cada 24 horas.





Em apenas 20 dias do mês de agosto, 303 pessoas foram assassinadas no Ceará. Com estes números, o total de Crimes Violentos, Letais e Intencionais (CVLIs) no Ceará em 2017 chega a 3.077 casos e já se aproxima do quantitativo registrado em todo o ano de 2016, quando foram praticados 3.407 homicídios no estado, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).





Nestes 20 dias de agosto, a média diária de assassinatos em todo o estado chegou a 15 casos. A Capital cearense apresentou o maior número de homicídios no período, com 111 CVLIs. Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) ocorreram outros 87 crimes de morte, totalizando, portanto, 198 assassinatos na Grande Fortaleza.





Já no Interior do estado, ocorreram mais 106 casos, sendo 65 nos Municípios que compõem a área Sul e outros 41 na área Norte.





Na Capital, a média/dia de assassinatos ficou em 5,5 casos, o que representa um assassinato à cada quatro horas e 20 minutos, aproximadamente. Na Região Metropolitana de Fortaleza, essa média foi de 4,35. E no Interior do Estado, 5,3.





Veja os números de assassinatos no Ceará em 2017:





Janeiro ……. 349

Fevereiro … 269

Março …….. 358

Abril ……….. 378

Maio ………. 471

Junho ……… 474

Julho ………. 475





Agosto* ….. 303 (*) Entre os dias 1º e 20





TOTAL = 3.077





