Chefe do Comando Vermelho em Santa Catarina é preso em Fortaleza

O bandido morava num apartamento de luxo no bairro Cambeba e foi capturado na madrugada de hoje numa operação de Inteligência do Batalhão de Polícia de Choque e da Coin.

Uma operação conjunta do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) e agentes da Coordenadoria Integrada de Inteligência (Coin), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), resultou na prisão, em Fortaleza, de um bandido foragido da Justiça de Santa Catarina e apontado como um dos principais membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV), do Rio de Janeiro.





A prisão do catarinense Leandro Madalena Schlosser, 27 anos, aconteceu durante a madrugada desta sexta-feira (18), quando a Polícia Militar localizou o endereço onde o criminoso estava morando em Fortaleza, um apartamento de luxo localizado no bairro Cambeba, em Messejana.





O condomínio, localizado na esquina da Avenida José Américo com Rua Araújo Torreão passou a ser vigiado pelos agentes da Coin e pelas equipes do BpChoque, que ficaram à distância. No momento em que Schlosser chegava na residência, foi abordado pelas equipes policiais e não reagiu.





Em seguida, os policiais revistaram o apartamento dele, mas não encontraram armas nem drogas. Contudo, no seu telefone celular havia diálogos, através do aplicativo WhatsApp, em que ele conversava com membros da facção já explicando que estava formando uma quadrilha para atuar em Fortaleza.





Armas





Caçado pelas Polícias de Santa Catarina e de outros estados, o bandido se estabeleceu recentemente em Fortaleza. Fixou residência no Cambeba e estaria comandando crimes. “Tínhamos a informação de que ele estaria com armas pesadas, como fuzis e metralhadoras. Elas não foram encontradas, mas as investigações vão continuar na Polícia Civil”, contou um oficial que participou da operação.





O bandido foi encaminhado, inicialmente, para o plantão do 13º DP (Cidade dos Funcionários). Passou por exame de corpo de delito na Perícia Forense do Ceará (Pefoce), ainda na madrugada de hoje, e, agora há pouco, foi transferido sob forte escolta do BPChoque para a sede da Delegacia de Combate às Ações do Crime Organizado (Draco), no Complexo das Delegacias Especializadas (Code), no bairro de Fátima. Ainda hoje, sua prisão será comunicada às autoridades de Santa Catarina.





