Cinco mulheres assassinadas no Ceará no fim de semana. No ano, já são 154 feminicídios

Subiu neste fim de semana para 154 o número de mulheres assassinadas no Ceará em 2017. Foram mais cinco casos de feminicídios em todo o estado, com um caso em Fortaleza e mais quatro no Interior. Um duplo homicídio registrado na cidade de Iguatu, na região Centro-Sul, resultou na morte de duas amigas. Na Capital, uma mulher envolvida em crimes acabou fuzilada dentro de um carro em plena Avenida Washington Soares, no bairro Água Fria.





O primeiro assassinato ocorreu no fim da tarde do último sábado (29), por volta de 17 horas, quando bandidos dispararam tiros contra os ocupantes de um carro na Avenida Washington Soares, no bairro Água fria, bem próximo da Universidade de Fortaleza (Unifor). Havia duas mulheres e um homem no automóvel. Uma delas sofreu um tiro no braço e escapou do atentado. A outra foi atingida por tiros na cabeça e morreu no bando do carona.





Rayane Cristina Silva Paulino, 25, era apontada como envolvida em diversos crimes, como tráfico de drogas, assassinato e seqüestros. Era suspeita de ter envolvimento com bandidos de uma facção criminosa e sua morte teria sido um “acerto de contas” envolvendo bandidos que atuam na região do Vale do Jaguaribe. Ela teve um caso com o pistoleiro Sebastião Ismael Diógenes Cintra, assassinado no presídio CPPL 1 em janeiro de 2015.





Mais crimes





Na cidade de Iguatu (a 414Km de Fortaleza), na região Centro-Sul do estado, duas mulheres foram mortas a golpes de faca durante uma briga em um bar. O caso ocorreu na tarde do último sábado (29). Ana Raquel Ferreira da Silva, 43 anos; e Luzinete Filgueiras de Sá, 49, se envolveram numa briga do dono do bar com um cliente. Um das mulheres era irmão do comerciante. As duas acabaram esfaqueadas. O autor do crime, identificado como Jonas Mota Queiroga, fugiu para casa após o crime e acabou preso pela PM.





Na manhã de domingo (30), a Polícia registrou mais um feminicídio no Interior. O caso ocorreu na cidade de Novo Oriente (a 388Km de Fortaleza), quando um desconhecido assassinou, a tiros, a Antônia Nilda Tavares da Silva, 51 anos. Ela era proprietária de uma loja no Centro da cidade, onde foi atacada por dois desconhecidos e um deles disparou vários tiros à queima-roupa contra a vítima. Nilda era ex-mulher do vereador Nilson Tavares.





Na cidade de Ipu (a 288Km da Capital), aconteceu o quinto assassinato contra mulher do fim de semana. A jovem identificada como Daiana Silva dos Santos, foi assassinada a tiros.





