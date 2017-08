Comandante da Guarda Municipal de Sobral é flagrado utilizando carro oficial de forma irregular

Comandante da Guarda Municipal de Sobral, Paulo Adriano, chegando em sua residência no distrito de Mumbaba, em Massapê.





Ele faz as compras do lar aos sábados no supermercado Lagoa, em Sobral, no carro da Secretaria de Segurança e Cidadania, alugado pela prefeitura de Sobral.





Ainda hoje nós vamos mostrar por onde andam os veículos da prefeitura. Para não chamar a atenção, os secretários e coordenadores evitam adesivar os carros e assim usam a vontade como se fossem particulares.





O caso já chegou no Ministério Público Estadual.





Fonte: Wellington Macedo