Comandante da Guarda será promovido após flagrantes de irregularidades em Sobral, no Ceará

Após denúncias depois de ser flagrados usando veículos da prefeitura de Sobral para passeios com a família além de deixar filhos na escola diariamente, o Comandante da Guarda Municipal de Sobral e o Coordenador de Trânsito serão promovidos. O Comandante Paulo Adriano será promovido a inspetor de 1ª CLASSE e vai passar a receber uma "merreca" de quase 15 mil reais/mês . O caso já chegou no Ministério Público e na Ouvidoria do município.



Fonte: Wellington Macedo