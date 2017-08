Comerciante atira em gerente de padaria para acabar com concorrência

O comerciante efetuou quatro disparos contra a gerente da padaria concorrente. Ela está internada na UTI.



Uma disputa comercial entre duas padarias chegou ao extremo no Bairro José Walter, em Fortaleza. O comerciante José Edimilton de Oliveira, 51 anos, efetuou quatro disparos contra a gerente de uma panificadora concorrente. A vítima encontra-se internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).





Após quatro dias de investigação, a polícia chegou ao suspeito, que alega ser o inocente. Duas armas foram apreendidas com Edimilton.





O delegado do 13º Distrito Policial, Hélio Marques, classifica o criminoso como frio e calculista. O comerciante chegou ao local de bicicleta e realizou um suposto pagamento à vítima.





No momento em que a gerente foi ao caixa, o infrator efetuou os disparos. As cápsulas das balas encontradas no local são compatíveis com as armas apreendidas com Edimilton. Testemunhas já reconheceram o homem que será enquadrado no artigo 121 por tentativa de homicídio.





Fonte: Tribuna do Ceará