CONFIRA AO VIVO O ECLIPSE SOLAR A PARTIR DAS 13 HORAS

Nesta segunda-feira (21) acontecerá o eclipse solar total, quando a Lua ficará posicionada entre a Terra e o Sol, cobrindo-o totalmente. O fenômeno, que é raríssimo, poderá ser visto com facilidade nos Estados Unidos. A situação fica mais complicada para os brasileiros, pois o eclipse poderá ser visualizado somente em alguns estados. Para quem não puder acompanhar o acontecimento há a opção de assistir ao eclipse solar ao vivo pelo aplicativo da NASA para celular.





A agência espacial norte-americana informou que o streaming do fenômeno está marcado para as 13h (horário de Brasília). Para acompanhar as novidades é só baixar o NASA App, software grátis compatível com Android e iPhone (iOS).