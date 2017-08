Confira a lista dos homens mais procurados pela polícia do Ceará; vídeo

Se você tem informação sobre eles, pode ajudar no trabalho de investigação da Polícia Civil ligando para o número 181.

Homicídio, participação em roubos, ataques a bancos e carros-fortes. Esse são alguns dos crimes praticados pelos homens que estão na lista dos mais procurados do Ceará.





De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, Francisco Gilson Lopes Justino, o ‘Meia Luz’, é acusado de homicídio, latrocínio e assaltos a banco. Ele encontra-se com três mandados de prisão aberto e está ausente do presídio de Pacatuba.





Viridiano Rabelo Cabral Júnior e José Marciano Ribeiro são suspeitos da morte de três policiais militares no dia 30 de junho de 2016, na localidade de Joatama, no município de Quixadá.





Jangledson de Oliveira é suspeito de roubo, latrocínio, homicídio e formação e quadrilha. Segundo a polícia, sua área de atuação são os municípios de Aquiraz, Eusébio e adjacências. Ele está foragido desde o dia 17 de janeiro de 2016.





Esses homens estão na ponta da lista dos mais perigosos do Ceará. Se você tem informação sobre eles, pode ajudar no trabalho de investigação da Polícia Civil ligando para o número 181. Sua identidade permanecerá em absoluto sigilo.





