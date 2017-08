De 31/07 a 04/08 | Escola de Música de Sobral abre 240 vagas para novos alunos

A Escola de Música de Sobral inicia, a partir desta segunda-feira (31/07), o processo de matrículas para novos alunos. Serão oferecidas 240 vagas em 13 cursos de prática instrumental, canto e musicalização, com aulas nos três turnos. As matrículas vão até sexta-feira (04/08) e as aulas terão início no dia 7 de agosto.





Para a realização da matrícula, o interessado deve comparecer à sede da Escola de Música (Av. Dom José, 426, Centro) portando documento de identidade, comprovante de residência e uma foto 3x4 recente.





O curso é gratuito para alunos da rede pública, que apresentem declaração de matrícula. Alunos da rede particular pagam mensalidade de R$ 60,00. Funcionários públicos e estudantes de universidades públicas têm desconto de 50% nas mensalidades.





A Escola de Música de Sobral Maestro José Wilson Brasil atende mais de 600 alunos, em sua grande maioria oriundos da rede pública municipal e estadual de Sobral e de municípios vizinhos, e já formou diversos músicos profissionais.





Saiba mais pelo telefone: 3611-5484.