DENÚNCIA: ALUNOS DO RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA ESTÃO SEM ESTUDAR POR FALTA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Internauta denuncia que várias alunos não foram ao primeiro dia de aula por falta de transporte escolar no residencial Nova Caiçara.

Veja a denúncia na íntegra:

"Boa tarde, gostaria de relatar um caso que aconteceu hoje tanto pela manhã como pela tarde, vários alunos ficaram sem ir a escola por falta de transporte escolar sendo que quando fizeram os apartamentos do Nova Caiçara a Prefeitura disse que iríamos ter transporte escolar para nossos filhos e hoje primeiro dia de aula do segundo semestre vários alunos perderam aula e vão ser prejudicados pois não tem como ir a escola todos que mora no Caiçara nem tem como ir. Por favor nos ajude, são vários alunos de várias escolas: Professor Zé da Matta, Mocinha, Gerado Rodrigues, Jarbas Passarinho, Netinha Castelo e outros".