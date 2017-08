DENÚNCIA DA CIDADE DE COREAÚ: POPULAÇÃO RECLAMA A FALTA DE ÁGUA

Moradores da localidade "Vila do Lolo" denunciam que desde o mês de maio do corrente ano está faltando água na localidade. A população solicita com urgência do Prefeito Carlos Roner a regularização do serviço, pois estão sofrendo bastante com a falta do líquido precioso.





Veja a denúncia na íntegra:

"Boa tarde.



VMS colocar uma reclamações



Pois bem desde do dia 20 de maio de 2017 Q a comunidade impueira conhecida como vila do lolo situada no distrito de Coreaú q se encontra sem agua a qual já faz 3 meses e ate agora o secretário de infra- estrutura não tomou nem uma providências



Recorremos a prefeitura e nada.



O q devemos fazer?



Quer entrar em contato com senhor Rubens.



Com o procudor de justiça da prefeitura.



Com secretário de gabinete.



Enquanto sofremos o prefeito esta lá no bem bom dele."

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter