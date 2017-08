DENÚNCIA DA CIDADE DE MUCAMBO/CE

Internauta denuncia que Professores Temporários não receberam o pagamento referente a férias do mês de julho do corrente ano.

Veja a denúncia na íntegra:

"Boa noite gostaria de fazer uma denúncia anônima.





#professores temporários da cidade de Mucambo, não receberam o pagamento referente as férias do mês de julho, já q no contrato consta o pagamento referente ao ano todo letivo









No contrato diz q é pra c pago como lhe disse na descrição mais os q trabalham pro prefeito não querem fazer o repasse , já q o governo solicita."